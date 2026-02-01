VaiOnline
Calcio
02 febbraio 2026 alle 00:37

Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre vittorie di fila e la salvezza nel mirino. Non smette di stupire il Cagliari di Fabio Pisacane (foto Ansa) che, dopo aver battuto la Juventus e la Fiorentina, ha travolto sabato il Verona con un poker da urlo alla Domus.

Da Mazzitelli a Kiliçsoy, dal nuovo play Gaetano all’incontenibile Palestra, dalla solidità di Mina e Luperto al doppio ruolo di Esposito: i protagonisti si sprecano tra i rossoblù. Ma il grande artefice di tutto questo è proprio lui, il tecnico napoletano che all’esordio in Serie A sta bruciando le tappe e conquistando tutti con il gioco, con la mentalità e con i risultati.

Lunedì sera nuova sfida all’Olimpico con la Roma. Oggi intanto chiude il mercato. Fiato sospeso per il futuro di Luvumbo e Zappa.

alle pagine 30, 31

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 