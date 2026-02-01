Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane 

Tre vittorie di fila e la salvezza nel mirino. Non smette di stupire il Cagliari di Fabio Pisacane (foto Ansa) che, dopo aver battuto la Juventus e la Fiorentina, ha travolto sabato il Verona con un poker da urlo alla Domus.

Da Mazzitelli a Kiliçsoy, dal nuovo play Gaetano all’incontenibile Palestra, dalla solidità di Mina e Luperto al doppio ruolo di Esposito: i protagonisti si sprecano tra i rossoblù. Ma il grande artefice di tutto questo è proprio lui, il tecnico napoletano che all’esordio in Serie A sta bruciando le tappe e conquistando tutti con il gioco, con la mentalità e con i risultati.

Lunedì sera nuova sfida all’Olimpico con la Roma. Oggi intanto chiude il mercato. Fiato sospeso per il futuro di Luvumbo e Zappa.

