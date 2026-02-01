VaiOnline
Giovani democratici, una sarda ai vertici 

Dopo il bel risultato della delegazione sarda dei Giovani democratici al congresso di Napoli, con quattro eletti nella direzione nazionale, ieri la “linea verde” del Pd regionale ha registrato un altro riconoscimento: Chiara Pili, segretaria provinciale di Cagliari, è stata eletta nella segreteria che affiancherà la nuova numero uno dell’organizzazione, Virginia Libero.

Pili, quartese, 29 anni, già giovanissima consigliera comunale nella sua città, avrà la responsabilità della Formazione politica, delle Politiche sociali e dell’Educazione. Deleghe rilevanti per un movimento giovanile che punta molto sulla formazione delle nuove generazioni, e che a livello nazionale – dopo anni caratterizzati dallo stallo nei rapporti col Pd – è chiamato a rilanciare la sua presenza nel dibattito politico.

con Chiara Pili, a Roma i Giovani democratici sardi saranno rappresentati anche dai componenti della direzione nazionale Maria Vittoria Pala, Simone Crobeddu, Maya Tramaloni e Alessandro Mocci.

