La famiglia del bosco per la prima volta insieme nella nuova casa  

PALMOLI. Per la prima volta i tre bambini della famiglia nel bosco hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal Comune. I bambini erano stati allontanati nel novembre scorso e trasferiti in una casa-famiglia di Vasto.

L'incontro, iniziato intorno alle 16.30, si è svolto senza problemi ed è durato più del previsto, anche per recuperare quello della scorsa settimana, saltato per la mancanza delle condizioni di riservatezza. I bambini sono arrivati in auto accompagnati dalle assistenti sociali, dalla curatrice e dalla tutrice del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ad attenderli c'erano i genitori e i due cani di famiglia, Spirit e Sophie.

Il legale dei genitori, Simone Pillon, ha riferito che quando si è fermata l'auto i bimbi «sono scesi correndo e gridando di gioia». Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che ha rispettato la riservatezza dell'incontro, ha riferito al termine di aver ricevuto riscontri positivi da avvocato, servizi sociali, tutrice e curatrice. «L'incontro è andato bene e tutto si è svolto nel migliore dei modi», ha detto il primo cittadino, parlando dell'avvio del «ciclo di rientro dei bambini a casa con la famiglia».

Secondo quanto riferito dall'avvocato dei genitori, Simone Pillon, il pomeriggio è trascorso in un clima «gioioso e sereno»: Catherine aveva preparato biscotti allo zenzero, i bambini hanno giocato e poi hanno preparato la cena insieme a mamma e papà. Il percorso di riavvicinamento del nucleo familiare prevede ora altri momenti di incontro, anche nella casa nel bosco, dove i bambini potranno rivedere gli animali della fattoria, tra cui l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente legati. L'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila prevede inoltre, da metà ottobre, il graduale avvio dei fine settimana con pernottamento».

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