Trail running e skyrace a “L’Informatore 360” 

Correre, sì, anche camminare, arrampicarsi, salire e scendere su terreni accidentati: trail running e skyrace sono declinazioni della corsa rivolte verso l’estremo. Se ne parlerà questo pomeriggio in diretta a Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19 a “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale del venerdì condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis. Ospiti in studio, due atlete di Capoterra, Federica Frongia e Manuela Flore; in collegamento gli organizzatori del Sardinia Trail.

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