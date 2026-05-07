VaiOnline
Radiolina/Videolina.
08 maggio 2026 alle 00:25

Trail running e skyrace a “L’Informatore 360” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Correre, sì, anche camminare, arrampicarsi, salire e scendere su terreni accidentati: trail running e skyrace sono declinazioni della corsa rivolte verso l’estremo. Se ne parlerà questo pomeriggio in diretta a Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19 a “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale del venerdì condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis. Ospiti in studio, due atlete di Capoterra, Federica Frongia e Manuela Flore; in collegamento gli organizzatori del Sardinia Trail.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo