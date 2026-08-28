Traffico in tilt nell’imbuto di viale Trieste 

Automobilisti bloccati nel traffico per oltre un’ora in viale Trieste. È successo di nuovo, due giorni dopo la caduta del ramo che aveva costretto la Polizia Locale a chiudere la strada per tutta la durata delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Questa volta a fermare la viabilità in centro è stato un bus in panne, con inevitabili ripercussioni anche in via Roma e in piazza del Carmine. Le cause del guasto, probabilmente, sono dovute sempre al gran caldo che sta causando non pochi problemi ai mezzi elettrici. Anche ieri, infatti, nel capoluogo si sono registrate temperature record. A creare i disagi, però, è stata anche la viabilità nella zona, tra sensi unici, ztl e via Sassari trasformata in area pedonale per tutta l’estate, non consentendo agli automobilisti di trovare vie alternative.

L’episodio

Secondo una prima ricostruzione, un autobus si è fermato in viale Trieste intorno alle 16.30, poco dopo piazza del Carmine. Le dimensioni di quel tratto di strada – rinnovato recentemente – non consentono il passaggio di due veicoli contemporaneamente, a maggior ragione se uno dei due è un autobus. In breve tempo si sono formate lunghe file, in particolare in piazza del Carmine, ma anche in via Roma all’altezza della svolta per via Maddalena, mentre nell’imbuto di viale Trieste sono rimasti fermi anche altri bus. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, anche per gestire il flusso di traffico. Tuttavia, la viabilità della zona non ha permesso agli automobilisti altra scelta se non quella di attendere. Verso le 18, il carro attrezzi è riuscito finalmente a intervenire e portare via il bus. Conclusa l’operazione, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

La viabilità

Restano tuttavia i disagi per i tanti che sono rimasti bloccati in coda. In particolare per chi era in piazza del Carmine, dove l’unica uscita è proprio viale Trieste. Via Sassari, infatti, è ancora chiusa al traffico per tutta l’estate e oltre, dal 1° giugno fino al 31 ottobre, nel tratto tra piazza del Carmine e via Mameli. La decisione del Comune era stata rinnovata per promuovere gli spazi all’aperto per gli esercizi commerciali, in particolare per permettere ai ristoranti di sistemare più tavolini all’esterno, suscitando però numerose critiche. In particolare, era stata criticata la scelta di rendere la strada pedonale per ventiquattro ore e non soltanto in alcune fasce orarie. Anche per evitare situazioni come quella di ieri, quando è bastato un bus in panne (o mercoledì un ramo a terra) per paralizzare il traffico di tutta la zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA