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08 agosto 2026 alle 00:14

Tour, Longo Borghini terza sul Mont Ventoux 

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C’è un po’ di Italia nella “tappa regina” del Tour de France Femmes, la quinta, da La Voulte-sur-Rhône alla cima del Mont Ventoux di 146,8 km: la campionessa italiana Elisa Longo Borghini (Uae) si è classificata al terzo posto a 1’42” dalla scatenata Kasia Niewiadoma (Canyon/Sram), vincitrice con 1’17” su Demi Vollering (Fdj United) e nuova maglia gialla.

Marlen Reusser (Movistar) ha ceduto nell’ultimo km, perdendo la maglia gialla: adesso è terza in classifica alle spalle di Niewiadoma. La polacca comanda con 15” sull’olandese e 39” sulla svizzera, con Elisa Longo Borghini che ha rafforzato la quarta posizione, seppur a 2’59”. Oggi la penultima frazione della corsa a tappe francese, la Sisteron-Nizza di 171,9 km.

Tour de Pologne

In Polonia, invece, l’azzurro Christian Scaroni (Xds Astana) conserva la seconda posizione in classifica generale (a 6” dall’olandese Bart Lemmen,della Visma-Lease a Bike) dopo la quinta e terz’ultima tappa vinta dallo svizzero Jan Christen (Uae Emirates).

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