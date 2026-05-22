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23 maggio 2026 alle 00:13

Torna “Puliamo la Sella”, oggi volontari in campo 

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Una mattina di pulizia e sensibilizzazione dedicata alla tutela degli ecosistemi marini e costieri in uno dei luoghi simbolo della città e della Sardegna.

Torna questa mattina, per la sua ottava edizione, la manifestazione ambientalista “Puliamo La Sella!”, il clean up a mare e a terra organizzato dalla Fondazione MEDSEA insieme a una rete di associazioni sportive, cittadini e istituzioni. Tutti uniti sotto la bandiera della salvaguardia del mare e delle coste.
L’appuntamento è per questa mattina, con registrazioni a partire dalle ore 8:45 nella sede del Windsurfing Club Cagliari, partner e quartier generale dell’evento a Marina Piccola (in via Marina Piccola), di fronte al parcheggio. Lo scorso anno i volontari avevano raccolto trenta sacchi di spazzatura, soprattutto plastiche, reti, legno, vetro e lattine, poi affidati al servizio rifiuti urbani del Comune, con il supporto degli operatori e dei mezzi della Devizia.

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