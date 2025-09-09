VaiOnline
Perugia.
10 settembre 2025 alle 00:25

Tir sul camper, muore a 8 anni 

Perugia. Dramma sulla E45: una bambina di otto anni è morta dopo che il camper su cui viaggiava con la famiglia è stato travolto da un tir. L’incidente si è verificato a Resina Nord, a pochi chilometri dal capoluogo umbro: l’autotreno ha tamponato il van, che era in panne, e anche un furgone dell’Anas che si era fermato per prestare soccorso. Per la bambina non c’è stato nulla da fare mentre i genitori sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. A riportare le ferite più gravi è stato il padre della piccola, ma né lui né la madre sono in pericolo di vita. Così come non è a rischio una terza persona che era a bordo del camper, ricoverata all’ospedale di Città di Castello. Per consentire i rilievi della polizia stradale e successivamente rimuovere i mezzi coinvolti nell'incidente, la E45 è stata chiusa e le auto deviate sulla viabilità secondaria.

