Caso Almasri
10 settembre 2025 alle 00:25

«Mentì al Pm» Indagata capogabinetto di Nordio 

Il tribunale dei Ministri - nell’atto in cui ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno) e del sottosegretario Alfredo Mantovano - definisce la sua versione della vicenda Almasri «inattendibile» e »mendace». Per questo che la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati la capo-gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, accusandola di false informazioni al Pm. Nordio, che in questi mesi l’ha sempre difesa, le esprime «piena e incondizionata solidarietà», riconoscendole di aver «sempre agito nella massima correttezza e lealtà». Il provvedimento è stato notificato a Bartolozzi nei giorni scorsi, anche se l’iscrizione risalirebbe ad agosto, vale a dire pochi giorni dopo l’invio degli atti dal tribunale dei Ministri al procuratore della Capitale, Francesco Lo Voi. Ma al di là di quando materialmente l’iscrizione è stata fatta, la notizia è emersa alla vigilia della nuova seduta della Giunta per le autorizzazioni, prevista per oggi pomeriggio, quando il relatore Federico Gianassi (Pd) illustrerà la relazione introduttiva sulle richieste per i due ministri e per l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, cioè Mantovano.

