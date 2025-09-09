Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino 

Dopo un lungo stallo (complice anche la pausa per le ferie di agosto) il Governo ha dato il via libera al decreto ministeriale per gli oneri di servizio pubblico sulla continuità aerea. La firma del ministro dei Trasporti Matteo Salvini apre così le porte alla imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, prevista entro settembre, la quale rappresenta a sua volta un passaggio fondamentale affinché la Regione possa indire la gara pubblica per le aziende interessate.

Attesa

Nel mentre le compagnie aeree che attualmente operano in regime di continuità hanno tutte aderito alla proroga del servizio attuale proposta dalla Regione fino al 28 marzo del 2026.

Tuttavia, le prenotazioni dei biglietti agevolati da e verso l’Isola sono tutt’altro che sbloccate. Infatti solo Aeroitalia già da qualche settimana ha messo in vendita i biglietti oltre la scadenza del bando prevista il 28 ottobre. Al contrario, sui siti di Ita Airways, che gestisce i voli da Alghero per Roma e Milano, e Volotea che collega Olbia con la Penisola devono ancora aggiornare i calendari per permettere di acquistare un tagliando dopo ottobre.

Reazioni

Per i sindacati la firma di Salvini è però solo il primo passo. «Auspichiamo che ora la commissione Europea pubblichi quanto prima il decreto sulla Gazzetta», spiega Elisabetta Manca, della Uil Trasporti. «Affinché, con l’inizio della prossima stagione “Summer Iata”, ad aprile 2026, sia attivo il nuovo bando e i sardi possano finalmente godere di una vera continuità aerea, con un numero superiore di frequenze, certezza del rientro in giornata e una maggiore qualità dei servizi garantiti».

