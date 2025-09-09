VaiOnline
L’Intervista
10 settembre 2025 alle 00:26

«L’assessorato alla Sanità? Lo accetterei» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’assessora al Lavoro e consigliera del M5S, Desirè Manca, si assumerebbe la responsabilità di guidare «un settore così fragile e importante». Ma, aggiunge, «il mio collega lavora bene e io sono contenta di stare dove sono».

a pagina 6

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 
La guerra

Israele decapita la leadership di Hamas

Nessuna conferma sulla scomparsa dei capi palestinesi. Gli Usa avvertiti del blitz 