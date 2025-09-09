VaiOnline
Migranti
10 settembre 2025 alle 00:25

Ondata di sbarchi nel Sulcis 

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 

Nuova ondata di sbarchi di migranti nelle coste italiane. Quasi duecento persone sono arrivate tra Lampedusa e il Sulcis Iglesiente. In Sicilia 106 nordafricani a bordo di due barconi hanno raggiunto la località di Cala Uccello. E sempre ieri in 99 hanno raggiunto le coste del sud-ovest della Sardegna. Gli sbarchi soprattutto tra Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi, e Maladroxia, spiaggia di Sant’Antioco. Alcuni hanno raggiunto la costa mentre altri sono stati tratti in salvo al largo di Capo Teulada.

I soccorsi

Nella rotta dall’Algeria, le coste del Sulcis sono la meta per tantissimi giovani. Ieri i migranti sono stati accompagnati nel porto di Sant’Antioco. Dopo un primo sommario controllo delle loro condizioni di salute, dal piazzale del porto sono stati accompagnati in autobus al centro di accoglienza di Monastir. Per un centinaio che riescono a raggiungere la costa, altri trovano la morte in mare. È ancora fresco il ricordo che riporta ai primi giorni di agosto, quando in 11 arrivarono a Capo Sperone e lanciarono l’allarme: altri 9 erano su una barca in difficoltà al largo. Il tragico bilancio: un sopravvissuto, salvato da un elicottero poche ore dopo, un morto ripescato all’indomani e sette dispersi, mai recuperati.

Cala Zafferano

Sbarchi anche ieri pomeriggio. Questa volta gruppo di 13 migranti è arrivato alla spiaggia di Cala Zafferano, all’interno del poligono di Capo Teulada. Lo sbarco è avvenuto davanti agli occhi di alcuni bagnanti. Lo sbarco è stato segnalato alle forze dell’ordine e poco dopo sono arrivati due mezzi dell’Esercito. I migranti sono stati quindi accompagnati a Sa Portedda e, dopo una serie di accertamenti e controlli, un pullman li ha trasportati nel centro di accoglienza di Monastir. Le operazioni in mare si sono svolte sotto il controllo di una motovedetta dell’Esercito. Le coste sono pattugliate anche dalla Guardia di Finanza con mezzi navali e aerei.

Denunce

Continuano i controlli anche in Ogliastra, nella costa di Baunei, dove l’altro ieri sono sbarcati in 26. Le forze dell’ordine hanno fermato e denunciato due ucraini, sospettati di essere gli scafisti. (s. g. – f. m.)

