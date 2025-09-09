Sardi ultimi in matematica L’Ocse: un italiano su tre  ha difficoltà con i testi 

Hanno competenze inadeguate, alla fine delle superiori, sia in italiano che in matematica, gli studenti italiani, e quelli sardi – in base ai contestati test Invalsi, gli ultimi, quelli di luglio scorso – fanno peggio di tutti (alla pari con i siciliani) con i numeri: solo uno su tre raggiunge i traguardi previsti.

I numeri

Risultati decisamente scarsi anche alle medie: in terza, gli alunni che in Sardegna raggiungono i traguardi previsti in italiano si attestano al 51%, dato che scende al 42% in matematica. Con riferimento all’inglese, le percentuali di raggiungimento del traguardo previsto sono del 73% nello scritto e del 56% nell’orale, sempre alla base della classifica nazionale.Gli studenti crescono, e anche da grandi restano indietro. Lo evidenzia l’ultimo rapporto sull'istruzione nei paesi Ocse, “Education at a glance 2025”.

Un italiano su 3, pari al 37% degli adulti, comprende solo testi molto brevi, con informazioni minime che non distraggano l'attenzione. Hanno cioè quello che gli studiosi definiscono un “basso livello di alfabetizzazione”, che nel resto dei paesi Ocse riguarda il 27% della popolazione adulta, ovvero una persona su 4. Non solo: i laureati in Italia rimangono pochi, meno donne completano la laurea rispetto alla media Ocse, solo il 20% dei giovani si laurea in ambito Stem.

A livello globale, quasi la metà dei giovani adulti nei Paesi Ocse – evidenzia il rapporto – possiede un titolo di istruzione terziaria, successivo al diploma di scuola superiore. Un livello mai raggiunto prima. Eppure la crescita, che tra il 2000 e il 2021 aveva registrato un aumento dell'1% all'anno, sta rallentando: dal 2021 l'aumento medio annuo è stato appena dello 0,3%. A frenare la corsa verso l'università non sono solo i costi o la difficoltà dei percorsi, ma soprattutto le disuguaglianze. In tutti i Paesi, i figli di genitori con bassi livelli di istruzione hanno molte meno probabilità di laurearsi: appena il 26% rispetto al 70% dei coetanei con almeno un genitore laureato. In Italia la percentuale si arresta al 15% contro il 63% di chi è figlio di laureati.

Il governo

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sottolineato come in Italia ci sia stata una significativa riduzione del tasso di dispersione scolastica, scesa al 9,8% (ma con profonde differenze regionali), il che permette al nostro Paese di raggiungere il target Pnrr (10,2%) fissato dalla Commissione europea con due anni di anticipo. Ieri Valditara ha stanziato ulteriori 500 milioni di euro per Agenda Sud e Agenda Nord, risorse che serviranno per continuare a ridurre i divari educativi.

