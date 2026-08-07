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Serie C.
08 agosto 2026 alle 00:14

Test in famiglia per la Torres a Sassari 

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Un test in famiglia quello odierno nel campo di via Cilea a Sassari (inizio alle 18) visto che Abinsula, proprietaria della Torres tramite Insulasport, ha rilevato un paio di mesi fa la maggioranza delle quote del Latte Dolce. Per la squadra sassarese l'amichevole non ufficiale è una sorta di prova generale prima dell'apertura della stagione 2026/27: domenica 16 agosto a La Spezia per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia. A proposito: Nel settore ospiti dell’impianto ligure potranno infatti entrare soltanto i tifosi della Torres in possesso della tessera di fidelizzazione, come specificato nella determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In vista della Coppa Italia il tecnico Alfonso Greco spera di recuperare già oggi almeno uno dei due attaccanti acciaccati rimasti fermi finora: Sorrentino e Di Stefano. C'è da trovare l'intesa con Scotto, che nella stagione scorsa ha giocato in Serie D con il Treviso. Finora alle spalle di Scotto si sono alternati Pennington, giocatore che può anche stare a centrocampo, Sanat (sempre a segno nelle amichevoli contro Alghero e Ossese) e Carboni.

Il tecnico Greco ha spiegato: «Le priorità non sono in attacco ma in altre zone del campo». Il riferimento è alle corsie esterne, dove le certezze sono soltanto due: Zecca a destra e Liviero a sinistra, e alla difesa dove l'infortunio a Scaringi (frattura quinto metatarso sinistro) farà saltare tutta la preparazione al neo acquisto e si somma alla mancanza di Fabriani e Biagetti, considerati cedibili.

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