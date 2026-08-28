Terreno privato con erbacce e insetti, lo pulirà il Municipio 

Intervento d’ufficio, con addebito a carico del proprietario, per la pulizia di un’area privata infestata da erbacce e sterpaglie che la rendono pericolosa per lo sviluppo di incendi e la proliferazione di insetti e roditori. A Serramanna il sindaco Gabriele Littera ha firmato un’ordinanza con cui dà mandato “all’ufficio Tecnico affinché provveda con urgenza all’esecuzione d’ufficio dei lavori di sfalcio, pulizia delle erbacce e bonifica del lotto di terreno sito in via D’Annunzio, al fine di eliminare il pericolo di incendi e ripristinare le condizioni di igiene e salute pubblica”.

Il provvedimento voluto dal primo cittadino arriva in attuazione della sua stessa ordinanza, emessa nel maggio scorso, per la pulizia delle aree incolte urbane e periferiche. Sull’area di via D’Annunzio ha puntato l’attenzione la polizia locale, che ha ravvisato la necessità di “provvedere con urgenza alla bonifica”.

Non è tutto. Le verifiche da parte del corpo di polizia locale, per individuare i proprietari o gli eredi del lotto incriminato, non hanno dato al momento esito. Da qui l’atto, in forma straordinaria, del sindaco per l’esecuzione immediata della bonifica, con costi a carico dei proprietari o eredi che saranno eventualmente individuati.

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