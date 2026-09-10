Tempesta nella notte, danni agli stabilimenti 

Il temporale e il forte vento, unito alla conseguente violenta mareggiata di ieri notte, ha provocato danni (in alcuni casi ancora da quantificare) negli stabilimenti balneari lungo tutto il litorale della Costa del Leone. «Era previsto – afferma Sabrina Corrias, proprietaria del lido Zanzibar situato a Plage Mesu – un peggioramento delle condizioni atmosferiche però non ci aspettavamo una tale impetuosità. Gli ombrelloni, i lettini, i tavoli e le sedie del bar e dell’adiacente ristorante sono stati spazzati via e ricoperti di sabbia».

A far la conta dei danni vi è anche Gina Congia, storica fondatrice nel 1970 dello stabilimento Sapore di Sale. «Siamo abituati – racconta – all’invincibilità delle forze della Natura e, proprio per questo, siamo pronti ogni volta a rimboccarci le maniche e ricominciare».

Paura anche nello stabilimento di Funtanamare: «Fortunatamente – afferma Catia Pellini, che insieme alla famiglia gestisce il lido da oramai tre stagioni – i danni riportati sono stati inferiori a quelli subiti da altri stabilimenti. Ai loro gestori va la nostra solidarietà».

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