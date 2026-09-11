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Capoterra.
12 settembre 2026 alle 00:32

Talento ed eleganza, Sophie Tola regina a Porto Sant’Elpidio 

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Una vittoria che porta in alto il nome di Capoterra e apre le porte a un palcoscenico prestigioso. È quella conquistata dalla giovane amazzone capoterrese Sophie Tola, 19 anni, protagonista di una brillante prestazione al Fieracavalli Riding by the Sea di Porto Sant’Elpidio. In una competizione di alto livello, Sophie ha centrato il successo nella gara chiudendo il percorso con un doppio zero, senza errori sia nel primo giro sia nel barrage, risultando alla fine la più veloce tra i dieci binomi qualificati per la fase decisiva. Oltre alla vittoria Sophie ha conquistato anche la partecipazione diretta alla Fieracavalli di Verona in programma a novembre. Un’occasione importante per la giovane amazzone, che avrà la possibilità di scendere in campo in uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama equestre italiano nello scenario che ogni anno ospita anche l’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli. A complimentarsi con la giovane amazzone, a nome di tutti i cittadini di Capoterra, è il sindaco Beniamino Garau: «Questo traguardo premia il suo lavoro e rappresenta un motivo di orgoglio anche per la nostra comunità. La vittoria conferma il talento di Sophie Tola e le consente di guardare con entusiasmo al prossimo importante appuntamento di Verona». (i. m.)

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