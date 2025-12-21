VaiOnline
Sci.
22 dicembre 2025 alle 00:26

superg val d’isère, Goggia si riscatta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

VAL D'ISERE. «Finalmente!». Sofia Goggia ha salutato con gioia il primo successo di stagione, il numero 27 in Coppa del mondo, colto nel superG della Val d'Isere. E' un altro giorno di gloria per lei e lo sci italiano, ma solo al femminile. Goggia ha riscattato subito la sua sfortunata discesa di sabato, tradita da un buco nella neve («un errore», lo ha definito), quando era nettamente in testa. «La giornata di sabato per me é stata emotivamente durissima. Ho pianto un'ora per la vittoria buttata al vento», ha confessato dopo il quarto successo in carriera sulla storica pista francese Oreiller-Killy. «Sono ripartita da lì, dalla voglia di riscatto. Come di fatto è stata tutta la mia carriera, fatta di ripartenze, da tanta voglia di risalire», ha aggiunto l'azzurra.

Seconda la sempre più temibile neozelandese Alice Robinson, ormai anche velocista di assoluto valore. In classifica generale con 484 punti é seconda dietro la statunitense Mikaela Shiffrin (558). Ma al terzo posto, anche grazie alla prima vittoria stagionale, ora c'è Goggia con 372. Robinson é stata seconda per appena 15 centesimi. Si capisce perciò che Goggia abbia aspettato prima di festeggiare («ho sciato bene ma in alto mi sono lasciata un bel margine di sicurezza»). Terza Lindsey Vonn, davanti all'azzurra Elena Curtoni, a testimonianza che - pur ancora senza Federica Brignone - la squadra delle ragazze jet azzurre é sempre ben presente.

Gigante Val Badia

Nel gigante uomini di Alta Badia, invece, gli azzurri non sono andati più in là della 14ª posizione di Alex Vinatzer. Vittoria e grande ritorno sulla scena dell'austriaca Marco Schwarz, polivalente di 30 anni. Sul podio con lui per il Brasile Lucas Pinheiro Braathen e l'altro austriaco Stefan Brennsteiner. L’Italia (Tobias Kastlunger 25°, Filippo Della Vite 27°, Luca De Aliprandini non qualificato per la manche decisiva), ha di che preoccuparsi in vista delle Olimpiadi. Oggi in Alta Badia si chiude con lo slalom.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.