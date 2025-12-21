superg val d’isère, Goggia si riscatta 

VAL D'ISERE. «Finalmente!». Sofia Goggia ha salutato con gioia il primo successo di stagione, il numero 27 in Coppa del mondo, colto nel superG della Val d'Isere. E' un altro giorno di gloria per lei e lo sci italiano, ma solo al femminile. Goggia ha riscattato subito la sua sfortunata discesa di sabato, tradita da un buco nella neve («un errore», lo ha definito), quando era nettamente in testa. «La giornata di sabato per me é stata emotivamente durissima. Ho pianto un'ora per la vittoria buttata al vento», ha confessato dopo il quarto successo in carriera sulla storica pista francese Oreiller-Killy. «Sono ripartita da lì, dalla voglia di riscatto. Come di fatto è stata tutta la mia carriera, fatta di ripartenze, da tanta voglia di risalire», ha aggiunto l'azzurra.

Seconda la sempre più temibile neozelandese Alice Robinson, ormai anche velocista di assoluto valore. In classifica generale con 484 punti é seconda dietro la statunitense Mikaela Shiffrin (558). Ma al terzo posto, anche grazie alla prima vittoria stagionale, ora c'è Goggia con 372. Robinson é stata seconda per appena 15 centesimi. Si capisce perciò che Goggia abbia aspettato prima di festeggiare («ho sciato bene ma in alto mi sono lasciata un bel margine di sicurezza»). Terza Lindsey Vonn, davanti all'azzurra Elena Curtoni, a testimonianza che - pur ancora senza Federica Brignone - la squadra delle ragazze jet azzurre é sempre ben presente.

Gigante Val Badia

Nel gigante uomini di Alta Badia, invece, gli azzurri non sono andati più in là della 14ª posizione di Alex Vinatzer. Vittoria e grande ritorno sulla scena dell'austriaca Marco Schwarz, polivalente di 30 anni. Sul podio con lui per il Brasile Lucas Pinheiro Braathen e l'altro austriaco Stefan Brennsteiner. L’Italia (Tobias Kastlunger 25°, Filippo Della Vite 27°, Luca De Aliprandini non qualificato per la manche decisiva), ha di che preoccuparsi in vista delle Olimpiadi. Oggi in Alta Badia si chiude con lo slalom.

