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Via Ciociaria.
30 aprile 2026 alle 00:12

Superenalotto, una vincita da 48mila euro 

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La fortuna bussa ancora una volta alla tabaccheria “Puddu Annarella” in via Ciociaria. Con una schedina da appena 3 euro, una di quelle preparate direttamente dai titolari per i clienti, un fortunato giocatore ha centrato un “4 + Superstar” al Superenalotto, portando a casa il premio più alto di giornata a livello nazionale: 47.840 euro.

«Siamo davvero felici per questa vincita – racconta Marco Piseddu, proprietario insieme al fratello Luca – soprattutto perché nasce da una delle schedine che prepariamo noi per i clienti. È sempre una soddisfazione enorme vedere che il nostro lavoro porta fortuna». Una vincita che consolida ulteriormente la fama di “ricevitoria della fortuna”. Di recente sono stati vinti 5mila euro al Lotto, grazie a un terno, mentre tempo fa con un gratta e vinci “Turista per Sempre”, una cliente aveva portato a casa complessivamente 1 milione e 740mila euro.

«Quella è stata una vincita che non dimenticheremo mai – conclude Marco Piseddu – ha dato grande visibilità alla nostra tabaccheria e ci ha confermato come un punto di riferimento per tanti appassionati. Negli ultimi tempi stiamo vivendo un periodo davvero fortunato e questo ci rende orgogliosi. Cerchiamo sempre di proporre giocate studiate e, a quanto pare, stanno dando ottimi risultati».

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