Summerville sfumato, la Roma guarda in Norvegia 

Sfumato l’obiettivo Summerville, che ha scelto l’Al-Hilal, per riempire la casella dell’esterno d’attacco la Roma ha messo nel mirino altri tre nomi: Antonio Nusa, ala sinistra della nazionale norvegese, 21 anni, del Lipsia; Andreas Schjelderup, anche lui norvegese, 22 anni, del Benfica; Diego Moreira, classe 2004, belga, attualmente allo Strasburgo.

Federico Gatti, in uscita dalla Juventus, piace al Napoli. Ma sul difensore penderebbe la “scomunica” dei tifosi, espressa via social. Non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli dell’aprile 2023. Nel ritiro di Dimaro ha parlato il ds Manna: su Lukaku «faremo delle valutazioni quando arriverà», Anguissa «non è in uscita» e De Bruyne «non deve prendere alcuna decisione, ha un contratto».

Il profilo nuovo che piace alla Lazio per l’attacco è quello di Carlos Espí, 21 anni, che nel Levante ha chiuso l’ultima Liga in doppia cifra. Ancora nessun contatto diretto tra i club: il centravanti spagnolo ha una clausola di 25 milioni di euro. Intanto, Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi con i biancocelesti: l’approdo all’Al-Sadd è bloccato a causa della revisione dei piani di spesa in Qatar. Il Paese, con l’inasprirsi della guerra nel Golfo, ha deciso di spostare risorse sul settore della difesa e il club, di proprietà statale, ha scelto di tagliare le spese. Dopo le visite mediche Romagnoli ha raggiunto i compagni nel ritiro di Formello nella giornata di ieri.

Entra nel vivo la trattativa fra Inter e Tottenham per Cristian Romero, valutato tra i 35 e i 40 milioni. In settimana è previsto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del difensore argentino, seguito anche da Barcellona e Atlético Madrid. Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina ha confermato le voci che danno Moise Kean tra i possibili partenti. «È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo ma ci sono le voci di mercato. Sappiamo quali sono le dinamiche», ha detto. Sull’azzurro c’è il Como. La Viola, alla ricerca di ali, ha chiesto informazioni su Franco Mastantuono, dopo che il Real Madrid ha aperto a un prestito secco per la prossima stagione. L’argentino interessa anche alla Juventus. Il Milan ha ufficializzato che Luka Modric resta un altro anno: «Ci vediamo presto», le parole del croato dopo l’annuncio.

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