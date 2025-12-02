VaiOnline
Lecce.
03 dicembre 2025 alle 00:33

Studentessa scomparsa, gli indizi del mistero nell’ultima poesia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce . I versi di una poesia postati sui social tre giorni prima di scomparire. Riflessioni sul senso della vita e l’amore che Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre, ha affidato a Instagram dove è seguita da migliaia di followers. «Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava», scriveva la studentessa di psicologia, «ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te, è che il filo non era teso per farmi cadere: era teso per riportarmi a te. Ogni volta. Senza rumore. Senza richiesta. Senza condizioni». Parole piene di emotività con cui Tatiana si esprimeva anche in altri post che infittiscono un mistero che cresce insieme all’angoscia dei suoi familiari. Da giorni i carabinieri stanno cercando di fare luce sulle ragioni della sua scomparsa e ora le attenzioni si concentrano anche su quanto Tatiana pubblicava. Capelli rossi lisci e occhi azzurri, quando Tatiana è uscita di casa l’ultima volta indossava jeans e un cappotto grigio. Le ricerche continuano da quasi dieci giorni senza sosta anche oltre i confini della Puglia ma sono ancora senza esito.

In diverse aree del Salento vengono utilizzati anche i cani molecolari e i droni. Il suo telefonino non risulta attivo ormai da giorni e l’eventuale possibilità di geolocalizzare la 27enne sfruttando le celle telefoniche appare remota. Resta sempre viva l’ipotesi di un allontanamento volontario di Tatiana che lavora anche nel mondo digitale occupandosi di pubblicità. Ma i carabinieri al momento non ne hanno l’assoluta certezza. Ed è per questo che stanno lavorando su più piste, ascoltando anche amici e parenti e analizzando ogni dettaglio che sta emergendo da queste testimonianze. Anche il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha lanciato un appello a chiunque sappia qualcosa: «Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia. Per questo la preoccupazione cresce di ora in ora».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 