«Strade Provinciali 69 e 50 più sicure grazie alla rotonda» 

Finalmente quell’incrocio tra la strada Provinciale 69, la 50 e la comunale 8 è in sicurezza. Dopo incidenti e proteste, sono terminati i lavori per la realizzazione della rotatoria. E ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo il presidente della Provincia, Paolo Pireddu, e il consigliere provinciale Andrea Grussu.

«L’opera ha sostituito il precedente incrocio a raso con una rotatoria, migliorando le condizioni di sicurezza e la fruibilità dell’intersezione si legge in una nota della Provincia - La nuova infrastruttura interessa un nodo viario strategico per i collegamenti tra Arborea, Tanca Marchese, Terralba e Luri, oltre che per il traffico diretto verso la borgata marina di Marceddì e le località costiere». I lavori sono stati eseguiti dalla C&L costruzioni, con sede a Vallelunga Pratameno, per un importo di 223mila euro.

«Con la conclusione di quest’opera diamo una risposta concreta a un’esigenza di sicurezza attesa da tempo dalle comunità e dagli automobilisti che percorrono quotidianamente questo importante snodo viario – dichiara Paolo Pireddu – La nuova rotatoria consente di rendere più sicura la circolazione in un punto caratterizzato da elevati flussi di traffico, dalla presenza di mezzi agricoli e pesanti e da condizioni di visibilità particolarmente critiche nelle ore dell’alba e del tramonto. È il risultato di un percorso avviato con l’amministratore straordinario Battista Ghisu e della collaborazione tra la Provincia e i Comuni interessati».

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