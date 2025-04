Strade invase dai detriti dopo le piogge: «Troppi pericoli» 

Fango e detriti sono il bilancio delle ultime piogge in questi giorni a Sestu. Niente inondazioni, ma un pericolo sicuro per i motociclisti o ciclisti a causa dei tanti sassi e ghiaia sul loro cammino. La situazione la racconta Marco Cinelli, che abita nel quartiere Ateneo.

«Bisogna far passare la spazzatrice ad ogni pioggia forte e quando rifaranno via Monserrato per il percorso ciclopedonale sarebbe bene anche aggiustare le pendenze». Proprio questa strada infatti è in lieve discesa e ieri c’erano tanti detriti, così come alla rotonda che porta ad Ateneo, o dentro il quartiere, in via Madrid. «Basterebbero dei cordoli con un po’ di spazio per far defluire il fango, piccoli interventi insomma; il Comune li ha già installati grazie alla segnalazione dei residenti in altre zone di Ateneo», propone Cinelli, «perché con le piogge più forti qui nascono proprio dei fiumi».

Come spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «ho fatto la segnalazione all'ufficio competente del nostro Comune affinché si ripristini la sicurezza della viabilità». I detriti dunque saranno rimossi e, si spera quanto prima, anche le strade potrebbero avere lavori per risolvere questi problemi.

