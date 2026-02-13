Strade chiuse e divieti non solo nel centro storico 

La mappa della città si ridisegna per la Sartiglia. Tra centro storico blindato, maxi aree di sosta in periferia e autobus con percorsi modificati, da domani a martedì la viabilità subirà una vera rivoluzione, con divieti di transito e di sosta in ampie zone del cuore cittadino.

Strade chiuse

Le limitazioni interesseranno via Figoli, vico Tirso, vico Verdi (compresa l’area dei parcheggi a pagamento), vico Mazzini, vico Angioy, via Crispi e tratti di via Verdi. Proprio in via Verdi sarà istituito un senso unico temporaneo in direzione via Donizetti per regolare i flussi in uscita dall’area della corsa.

Nelle due giornate principali della giostra, dalle 8, chiusura totale per tutte le categorie di veicoli in via Cagliari nel tratto compreso tra Gennargentu/Amsicora e via Tharros. Stop alla sosta anche in via XX Settembre, tra via Diaz e via Cagliari, per evitare imbottigliamenti e consentire i corridoi di sicurezza. Dalle 14 divieto di transito e di parcheggio anche in piazza Mariano e lungo via Mariano IV, dove verranno posizionati i mezzi di soccorso e le postazioni operative.

Parcheggi

Già a partire da oggi e fino mercoledì mattina sarà interdetto il parcheggio retrostante il Tribunale, in via San Francesco, destinato all’unità medica avanzata. Divieti estesi anche a piazza Aldo Moro e all’area circostante. Per chi arriva da fuori città, il piano individua 4.276 stalli: 720 al centro commerciale Porta Nuova, 300 nell’area sterrata vicino all’Inps, 300 tra via Lussu e viale Repubblica (entrambe idonee anche alla sosta dei bus), oltre a centinaia di posti distribuiti tra le vie Campania, Umbria, Sardegna e altri quartieri non direttamente coinvolti dalla manifestazione.

Trasporto pubblico

Domenica e martedì sospese le strisce blu in tutta la città, ad eccezione delle strutture di via Carducci e via Mariano IV. Sul fronte del trasporto pubblico, da sabato il capolinea delle linee extraurbane sarà trasferito in via Diaz. La linea 3 verrà soppressa per l’intera durata dell’evento, mentre le altre linee urbane subiranno deviazioni per aggirare l’area interdetta attorno a via Cagliari e al centro storico. ( m. g. )

