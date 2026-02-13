Stop a bus e auto nel centro storico 

Stop alle auto e ai bus per oltre quattro mesi. Una rivoluzione al traffico nel centro di Selargius legata ai lavori urgenti di manutenzione nel ciottolato di via San Lussorio e via Gallus, le due strade cittadine messe a dura prova dal continuo via vai di mezzi pesanti e dal maltempo dell’ultimo periodo. «Lunedì inizieranno i cantieri», annuncia il sindaco Gigi Concu. «Parliamo di interventi necessari e non più rimandabili, finalizzati a contenere le situazioni urgenti e a ripristinare le condizioni minime di sicurezza, che ci costringeranno a chiudere entrambe le strade».

I percorsi del Ctm

Divieti di transito e sosta per le auto giorno e notte, ma anche per i bus diretti a Quartu che saranno dirottati verso percorsi alternativi concordati dal Comune con il Ctm. Centoventi giorni di passione per residenti nel centro città, automobilisti di passaggio e pendolari, con una serie di modifiche nella viabilità cittadina che si concentrano lungo tutta via San Lussorio, nel tratto di via Gallus che va da piazza Maria Vergine Assunta a via Tazzoli, e in via San Luigi (dall’incrocio con via Grandi sino a via Gallus).

Dirottate le linee Ctm 17, 19, 30, 30R, QS, QSA, QSB, con i bus che da lunedì devieranno il percorso. «Cercheremo di ridurre al minimo i disagi, inevitabili, così come capita ogni volta che si interviene sulla viabilità», sottolinea il sindaco, che aggiunge: «Chiediamo a tutti pazienza e comprensione, perché i lavori sono urgenti».

Opere tampone

Interventi pianificati dai settori Lavori pubblici e Viabilità del Comune, guidati dagli assessori Claudio Argiolas e Gigi Gessa. «Per trasparenza è giusto dire che non si tratterà di un intervento risolutivo», ammette Concu. «Purtroppo, per rimediare alle scelte progettuali sbagliate fatte in passato, sarebbe necessario un intervento integrale della pavimentazione: assolutamente inadatta a un’arteria tra le più trafficate di Selargius, con il continuo passaggio di mezzi pesanti che nel tempo ci ha più volte costretto a intervenire. Ma trattandosi di centro storico – conclude il sindaco – ci sono tanti e rigidi vincoli a cui attenersi, oltre ai costi decisamente elevati che tale intervento richiederebbe».

Ritiro dei rifiuti

Quattro mesi di forti disagi per gli automobilisti, ma non solo. Oltre allo stop per bus e altri veicoli, subirà alcune modifiche sostanziali anche il servizio di raccolta dei rifiuti: «I mezzi della San Germano non potranno transitare nelle aree di cantiere», fanno sapere dalla società che gestisce l’igiene urbana nel territorio comunale. «Pertanto i residenti delle zone interessate sono invitati a esporre i propri rifiuti esclusivamente nei punti di conferimento». Per chi abita in via San Lussorio, per esempio, il ritiro - sempre nei giorni riportati nel calendario ordinario - è previsto all’inizio della strada, nell’incrocio con via Cavour e al confine con via Manin; i residenti nell’area di cantiere di via Gallus, invece, dovranno conferire i rifiuti ai bordi di piazza Maria Vergine Assunta e all’angolo con via Tazzoli; chi vive in via Grandi invece dovrà portare la spazzatura in via San Luigi, in via Tazzoli e via di Vittorio.

