Sterpaglie a Cortexandra, multati i proprietari 

È ancora allarme sterpaglie nel quartiere Cortexandra, a Sestu. Un terreno privato non è ancora stato pulito nonostante l’ordinanza comunale in vigore da giugno ed è pieno di erbacce secche e altissime. Un pericolo per gli incendi e anche un segno di degrado per il quartiere, che i residenti avevano già segnalato preoccupati all’inizio dell’estate.

«Nonostante abbia più volte denunciato la situazione rivolgendomi anche alla Polizia Locale, qui niente è cambiato. Abbiamo tutti paura per gli incendi, e inoltre i soliti incivili buttano qui rifiuti di ogni genere», spiega Carlo Melis. La situazione a Cortexandra aveva già fatto discutere quando la manutenzione delle aree della foresta urbana si era fermata, a causa di una divergenza tra la Città Metropolitana e la ditta che si occupava della manutenzione. Poi l’impresa ha ripreso a lavorare e il problema è stato in parte superato, ma quello delle aree private rimane.

«L'area privata sita nel quartiere Cortexandra è costantemente sotto la nostra attenzione», premette l’assessora a Verde pubblico e quartieri periferici Roberta Recchia, «proprio per questo, a seguito della mancata risposta alla prima ordinanza antincendio, abbiamo fatto scattare la sanzione, imponendo alla proprietà di adempiere alla pulizia e alla messa in sicurezza del sito, fornendo le dovute indicazioni e tempistiche. Ad oggi, purtroppo, la proprietà risulta ancora inadempiente e le autorità competenti sono attive con le conseguenti azioni di tutela».

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