Stelle e pariglie, ultime ore d’attesa 

Ormai ci siamo. La sabbia sui percorsi è il segno che manca davvero poco alla festa più attesa: tutto è pronto e domani sarà Sartiglia. Un evento che, fra riti e tradizioni, diventa sempre più turistico come dimostra il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nelle tribune. «La nostra giostra è unica per la sua storia e cultura– ha commentato il sindaco Massimiliano Sanna – una manifestazione che continua a crescere, con un indotto economico importante e noi dobbiamo sostenerla e continuare a farla conoscere nel mondo».

Il format

Ieri a Palazzo Campus Colonna la presentazione ufficiale di un evento che in realtà non ha certo bisogno di troppe descrizioni. La corsa, domani sotto la regia del gremio dei Contadini e martedì con i Falegnami al timone, segue da anni uno schema organizzativo super collaudato che, come ha ricordato il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu «rispetta tutti gli standard di sicurezza». Quest’anno il decreto Abodi ha creato incertezze fino all’ultimo, l’ipotesi di far indossare caschetti e paraschiena ai cavalieri ha preoccupato tutti. «Ma la sicurezza non è mai stata messa in discussione – ribadisce Cuccu – e aver trovato una soluzione dimostra la compattezza e la capacità maturata nel tempo dagli organizzatori».

I premi

Il presidente del Comitato Sartiglia, Carlo Pala ha annunciato un’importante novità: «Abbiamo istituto due premi in memoria di due amici cavalieri che ci hanno lasciato troppo presto – ha spiegato – Il premio migliore discesa della domenica è dedicato a Sandro Lombardi, scomparso di recente mentre il premio miglior discesa e stella d’oro è intitolato a Pietro Serra, l’indimenticato Ciccetto». Confermato il premio bellezza dedicato alla memoria di Enrico Fiori, da sempre anima del gruppo folk e per anni voce ufficiale della giostra».

Cresce l’attesa

L’attesa è altissima e lo confermano i numeri: la biglietteria online, aperta mercoledì scorso, ha registrato in poche ore la vendita della gran parte dei posti disponibili sulle tribune. Per domani c’è il sold out, per martedì ci sono ancora tagliandi in vendita ma anche «quest’anno si annuncia un’edizione da record» ripete il sindaco. Non ci sarà la tribuna nell’area della consegna delle spade per rendere più agevole lo spazio a disposizione dei cavalieri nello slargo tra via Cagliari e via Sant’Antonio. La capienza totale sarà di 22mila spettatori: 10mila 190 sul percorso alla stella (2.255 in tribuna e 7.935 in piedi in un’area di 5.203 metri quadrati) e 11.790 alle pariglie (785 in tribuna e 11.066 in piedi su 7mila 138 metri quadrati). «Dal punto di vista tecnico non è cambiato molto – ha sottolineato Cristian Licheri, responsabile tecnico della Sartiglia – Confermati i sistemi di accesso all’area della giostra tramite varchi con telecamere per il conteggio del pubblico. È stata sistemata una sabbia drenante visto il meteo che oggi prevede pioggia abbondante».

La cornice

Come ogni anno a fare da cornice alle corse di Componidori e cavalieri ci sono tanti eventi e spettacoli. «Abbiamo pensato tanto ai ragazzi – ha osservato l’assessore alla cultura Simone Prevete – il Sartiglia in fest, organizzato con la Consulta, è un evento per i più giovani, affinché la festa continui anche dopo le corse in pista». E poi le bancarelle, il Villaggio Sartiglia che da ieri resterà aperto fino alla mezzanotte di martedì, il Villaggio Pro Loco, lunedì al Garau la rassegna Cantando a Carnevale con il coro Maurizio Carta. Infine oggi e lunedì il Sartiglia experience, visite guidate nei luoghi simbolo della giostra «già tutto esaurito» ripete orgoglioso Carlo Cuccu. Tutto è pronto, può iniziare la festa.

