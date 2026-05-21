Sport, politiche europee e la lista outsider 

Continuano gli appuntamenti con i candidati alle elezioni amministrative di Sestu, e oggi sarà una giornata densa di incontri interessanti.In via Gorizia 29, alle 19, si terrà un incontro dedicato alla storia dello sport a Sestu, a cura dei candidati di Pietro Arisci, Lello Perra e Gianfranco Picci, di Sardegna al Centro 20 Venti, che sostiene il candidato a sindaco del centrodestra Michele Cossa. Interverranno tutti i candidati presenti, «per un confronto aperto sul valore educativo, sociale e culturale dello sport nel territorio». Il tema è lo «sport come strumento di aggregazione sociale, inclusione e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione di tutti alla pratica sportiva». Parteciperà inoltre il maestro Pietro Arisci, campione di Kickboxing.Poco lontano alla stessa ora, nell’aula consiliare del Municipio in via Scipione, il candidato sindaco Antonio Manca presenterà la sua lista, Sestu Terra Mia. Un incontro per conoscere il programma e i candidati consiglieri. Con questa lista civica Manca, già presidente del Consiglio Comunale e coordinatore della Lega, si propone di offrire un’alternativa alle grandi coalizioni. Tra i punti chiave istituire trasporti pubblici locali e il rinforzo della Polizia Locale.Terzo appuntamento sempre oggi, alle 19.15, in piazza della Libertà. Michela Mura, candidata sindaca del Campo largo, incontrerà l’eurodeputato Giuseppe Lupo, dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, vice presidente della Commissione Bilanci UE “per conoscere le grandi occasioni di crescita e sviluppo dei fondi europei”.

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