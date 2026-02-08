Spiaggia mangiata dal mare, ora il Poetto è un’emergenza 

Il Poetto fa fatica a riprendere forma dopo la violenta mareggiata del 20 gennaio, ma l’emergenza nella prima parte della spiaggia cagliaritana va oltre i danni del maltempo di quest’inverno. Gli effetti del ripascimento del 2002 sono stati cancellati anno dopo anno: basta guardare dove si trova ora la rotonda del Lido rispetto a ventiquattro anni fa. Da qui l’ipotesi di un nuovo intervento sulla spiaggia. Intanto una sentenza della Cassazione mette a rischio le concessioni balneari in tutta l’Isola.
