Sabotaggio dei treni, l’indagine ai Pm dell’antiterrorismo 

Bologna. Un attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. Sono le ipotesi di reato che i magistrati di Bologna apriranno per indagare sul sabotaggio ai treni avvenuto sabato mattina. L’inchiesta è stata assegnata dal procuratore Paolo Guido al gruppo specializzato “Terrorismo”, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi. Anche se le azioni al momento non sono state rivendicate, si ipotizza che la matrice sia anarchica e le azioni siano legate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, iniziate proprio sabato. Intanto il ministero dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, annuncia che una volta individuati i responsabili verrà presentata una «richiesta di risarcimento» per i «danni milionari» causati a migliaia di viaggiatori.

All’indomani dei danneggiamenti ai cavi ferroviari che sabato mattina hanno mandato in tilt la circolazione dei treni del nodo di Bologna, con rallentamenti, disagi e ritardi di almeno due ore a cascata su buona parte del Paese, insieme all’incendio provocato a Pesaro con lo stop temporaneo sulla linea Adriatica, la Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione. I magistrati stanno ancora valutando gli atti ma, secondo quanto si apprende, il fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Sull’atto incendiario a Pesaro, sempre di sabato mattina in concomitanza con Bologna, tempismo e modalità fanno pensare a una matrice comune. Anche in questo caso è probabile che la vicenda possa occuparsi la Procura distrettuale competente per fatti di terrorismo, quella di Ancona. Un’altra possibilità è che i due eventi siano trattati in modo unitario, in coordinamento con i colleghi bolognesi.

