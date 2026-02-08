VaiOnline
Gallura.
09 febbraio 2026 alle 00:43

Allarme a Tempio: senza medici nelle notti di Carnevale  

A caccia di medici per il Pronto Soccorso, le notti di Carnevale (centinaia di accessi a Olbia e Tempio) sono scoperte. I presidi di emergenza urgenza in Gallura sono alla frutta e la Asl sta cercando di mettere una pezza in vista di un periodo dell’anno molto impegnativo soprattutto per l’ospedale Paolo Dettori. Nei giorni scorsi la direzione generale della Asl di Olbia e i responsabili dell’ospedale di Tempio e del Pronto Soccorso hanno verificato la situazione per la settimana che va da 12 al 18 febbraio. Ci sono problemi per le notti più “calde”, ossia quelle dei giorni di giovedì grasso, il fine settimana e la notte del 17 febbraio. I numeri dicono tutto. A Tempio sono in servizio due specialisti esperti e titolati, due medici che con enormi sacrifici stanno tenendo in piedi il Pronto Soccorso. Il problema è che uno dei due specialisti, oltre a lavorare a Tempio copre turni anche al Giovanni Paolo II di Olbia. Impossibile programmare i turni da qui alla fine del mese con la copertura completa. Ma non basta: c’è il problema della radiologia senza tecnici per coprire il turno notturno e nelle giornate di sabato e domenica ci sono problemi anche per la copertura della Guardia medica.

Per quanto riguarda il Pronto soccorso, la Asl avrebbe trovato una soluzione per la notte di giovedì con un medico che ha già dato la sua disponibilità. Un’altra opzione sul tavolo è quella di chiedere un ulteriore apporto di medici (abilitati per i “codici maggiori) all’agenzia interinale che fornisce i “gettonisti”. Si parla anche di aprire le convenzioni per gli specialisti di altri ospedali del territorio, in particolare Sassari.

