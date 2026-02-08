VaiOnline
Giustizia.
09 febbraio 2026 alle 00:42

I big si mobilitano per il referendum. Schlein in campo, Nordio in tv 

Padova. Il Colle ha confermato, il 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia. E il confronto entra nel vivo. La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo l’apertura di campagna a Pescara, suona la carica da Padova: «È una riforma per il potere, noi difendiamo la Costituzione». Dall'altra, Forza Italia lancia una massiccia campagna di affissioni a partire da oggi, sotto lo slogan “la legge sarà uguale per tutti”. Intanto, dopo gli attacchi arrivati dal centrodestra, il giudice dell’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione Alfredo Guardiano risponde: «Per un magistrato l’accusa di non essere terzo e imparziale è infamante». Ed Enrico Costa, che avevano sottolineato la sua partecipazione a un convegno per il no: «Guardiano mi farà causa? Spero di trovare giudice terzo ed imparziale». Giovedì si terrà un primo faccia a faccia sulla Rai tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del “Comitato della società civile per il no” Giovanni Bachelet. E mentre il guardasigilli si prepara anche al duello con il leader del M5S Giuseppe Conte a Palermo, in programma il 25 febbraio, accelera la campagna dem. Che parla di «strumentalizzazioni» da parte del governo, con «attacchi indegni ai giudici».

