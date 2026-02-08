«Perché manca la valutazione dei rischi?» 

Che cosa accadrebbe se una torre galleggiante in mare andasse alla deriva? L’esigenza di una valutazione dei rischi dell’eolico off shore, che risulterebbe assente nelle carte presentate per i vari progetti, è stata oggetto di uno studio dettagliato da parte del Coordinamento Gallura. Manca infatti una valutazione dei rischi, in caso di rottura di parti dell’impianto in condizioni meteomarine critiche, e quindi non ci sarebbero regole per gestire la conseguente deriva. «Si tratta di un’analisi imprescindibile, vista la portata e la criticità degli eventi metereologici degli ultimi anni», dicono gli esponenti del Comitato. «Gli impianti offshore sono sottoposti a sollecitazioni ed usura molto più forti, rispetto agli impianti on shore. Inoltre, a differenza degli impianti on shore, dove le parti soggette a possibili rotture statisticamente sono le pale, nel caso offshore l’intera struttura è potenzialmente a rischio ribaltamento. È un evento che in condizioni meteomarine critiche, come quelle appena vissute con 8-10 metri d’onda e venti sino a 120 chilometri all’ora, è quasi certo se si verifica la rottura dei cavi di ormeggio in uno o più punti di attacco. In questo contesto, a finire alla deriva sarebbero la fondazione galleggiante (8mila tonnellate di acciaio); la torre eolica (mille tonnellate di acciaio); la navicella (circa 2.500 litri di liquidi oleosi); le pale (50 tonnellate ciascuna di materiali compositi); cavi inter-array; cavi di ormeggio con un rischiosissimo effetto domino. Basti pensare che gli aerogeneratori sono collegati fra loro proprio da speciali cavi».

