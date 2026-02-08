Nuvole e pioggia non danno tregua, un’altra allerta meteo 

Nella terra del sole se ce n’è una, il sole tarda ancora a farsi vedere. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni confermano, sulla Sardegna, una condizione di bassa pressione con forte nuvolosità e piogge: non assurda per la stagione invernale, ma è decisamente insolito il fatto che questi fenomeni (e in particolare le precipitazioni) si siano ormai stabilmente insediati sull’Isola da alcune settimane. E questo sì, è abbastanza insolito a queste latitudini: persino in inverno.

Non a caso ieri la direzione generale della protezione civile regionale ha diramato l’ennesimo bollettino di allerta meteo, anche se in questo caso si tratta di un’allerta gialla: quindi non troppo grave. Viene annunciata una criticità ordinaria per rischio idraulico e per rischio idrogeologico nelle aree di allerta Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. La validità dell’avviso della protezione civile è iniziata alle 14 di ieri e si concluderà – salvo proroghe – alle 15 di oggi.

Non dovrebbe comunque trattarsi, per questi giorni, di precipitazioni torrenziali. Secondo quanto annuncia il sito ilmeteo.it, per oggi «piogge e schiarite si alterneranno per gran parte della mattina e del pomeriggio» in tutti i territori dell’Isola. Domani si conferma la presenza di una perturbazione che renderà il cielo coperto quasi dappertutto, ma probabilmente con pochi rovesci. Le temperature dovrebbero restare abbastanza miti, con massime comprese oggi tra i 12 e i 15 gradi (con tendenza ad aumentare da domani) e minime della notte tra i 6 e i 10.

