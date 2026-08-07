Spari contro un’auto, far west in periferia 

Sedie ribaltate, una Volkswagen Golf parcheggiata in maniera anomala con il finestrino anteriore lato passeggero completamente infranto e numerose schegge di vetro sparse sull’asfalto. Attorno, soltanto silenzio e buio. È questo lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Squadra Volante intervenuti nella tarda serata di ieri in via Pertini, alla periferia di Nuoro dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza che parlava di colpi d’arma da fuoco esplosi ad altezza d’uomo contro un’autovettura. L’allarme è scattato tra le 21.30 e le 22. Secondo quanto riferito nella telefonata, alcuni spari sarebbero stati esplosi nei pressi della piazza dove abitualmente sosta un camioncino di street food. All’arrivo della Polizia, però, non c’era più nessuno. A raccontare che qualcosa di anomalo fosse accaduto, oltre la telefonata d’allarme, erano i segni lasciati sul posto. Alcune sedie del punto ristoro ribaltate, nonostante l’orario e la presenza abituale di clienti durante il fine settimana. Segno che forse qualcuno era scappato in tutta fretta. Gli agenti hanno immediatamente avviato gli accertamenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. In particolare gli investigatori stanno verificando quante e se fossero presenti persone al momento degli spari, e che tipo di arma è stata utilizzata.

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