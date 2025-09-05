VaiOnline
Perugia.
06 settembre 2025 alle 00:23

Sottrae 330mila euro a una centenaria 

Perugia. È accusato di avere sottratto con l’inganno a una centenaria un «patrimonio», abusando della sua condizione di fragilità psicofisica: un residente nella Valnerina umbra è stato denunciato dalla Finanza, che gli ha sequestrato 330mila euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Spoleto, è nata da una denuncia dei nipoti dell'anziana, residente nello stesso centro dell’indagato. A insospettire i familiari - riferiscono gli investigatori - un’operazione immobiliare anomala: la vendita di un appartamento della centenaria a Milano, fatto senza il loro coinvolgimento e contro la volontà della proprietaria. Il denunciato, nipote del defunto compagno della centenaria, si sarebbe avvalso di una procura speciale a vendere che, secondo le indagini, è stata ottenuta approfittando dell’infermità psichica e della debolezza dell’anziana, già coinvolta in un procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. L’uomo «in tempi brevissimi» ha venduto l’appartamento, inizialmente messo in vendita a 460mila euro ma ceduto a 330mila. Le indagini hanno evidenziato che la somma non è mai transitata sui conti della proprietaria, ma è stata accreditata direttamente su quelli del denunciato, che poi avrebbe utilizzato l’importo per acquistare un altro immobile, in Valnerina. Orqa è indagato per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

