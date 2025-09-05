VaiOnline
Il ricordo.
06 settembre 2025 alle 00:23

Quel signore gentile sulla spiaggia di Cea 

Veniva dal mare. Che fosse un bell’uomo lo dicono le sue creazioni. Di certo era un signore, arrivato sulla spiaggia di Cea a bordo di un tender dal vicino yacht in rada vista faraglioni. «Era con alcuni amici, è venuto a chiedere se avevamo dei posti liberi. Talmente gentile da distinguersi subito». Giorgia Moi, 27 anni, di Lanusei, nel 2023 lavorava al chiosco I Ginepri. Ha fissato in una foto il ricordo di un incontro molto speciale. Giorgio Armani sorride, rilassato sulla sdraio a righe bianche e blu. Giorgia ride pure lei, abbronzata e felice. «Tutti chiedevano una foto e lui non diceva mai di no. Credo non sia riuscito a finire un articolo del quotidiano che aveva in mano. Io non volevo disturbare». Per tre giorni Armani ha scelto lo stesso angolino d’Ogliastra. Un cliente come gli altri. «Nessuna pretesa, era naturalmente superiore, questione di personalità». Alla fine il maestro è salito sulla sua barca e non ha più fatto ritorno. Giorgia ha aspettato qualche giorno per pubblicare la foto sul suo profilo Instagram. «Ho pensato alla sua privacy, l’ho fatto solo quando è andato via». Queste ragazze sarde, belle e intelligenti. Donne da Armani.

