Belotti apre la goleada rossoblù a Buddusò 

Subito Belotti. Il nuovo attaccante del Cagliari (nella foto di Antonio Satta), tra i più attesi e acclamati ieri pomeriggio allo stadio “Borucca”, ha aperto la goleada rossoblù nell’amichevole con il Buddusò, vinta poi con il punteggio di 8-0 dalla squadra di Pisacane. Il primo gol del Gallo dopo sedici minuti. A prendersi la scena sono stati poi Borrelli e Felici, entrambi con una doppietta. A segno anche Esposito e i due ragazzi della Primavera Marini e Mendy.

Hanno assistito al match oltre duemila tifosi, sugli spalti anche il presidente del Cagliari Giulini.

