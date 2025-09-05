Attesa per il testamento La clausola anti-vendita 

Bisognerà attendere qualche giorno per conoscere il destino dell’impero Armani: il testamento verrà aperto dopo lunedì, giorno dei funerali. Allo stilista, scomparso a 91 anni, veniva attribuito un patrimonio personale superiore ai 12 miliardi di dollari e ha potuto disporre liberamente della sua eredità, non avendo quote di legittima da soddisfare. Aveva tre nipoti, Silvana e Roberta, figlie del defunto fratello Sergio, e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna. Tutti e quattro siedono nel cda di Armani con lo storico braccio destro dello stilista, Leo Dell’Orco, e Federico Marchetti, fondatore di Yoox. Dopo l’apertura del testamento entrerà in vigore il nuovo statuto - predisposto nel 2016 e ritoccato nel 2023 - che prevede sei categorie di azioni (dalla A alla F), con diritti di voto e prerogative di governance differenziate ma uguali diritti patrimoniali. Un ruolo centrale lo avrà la Fondazione Armani, in cui siederanno tre persone scelte da Armani: dovrà «garantire l’equilibrio nella Giorgio Armani Spa», assicurare «armonia» tra gli eredi ed evitare che il gruppo «venga acquistato da altri o spezzettato».

