Sorpreso a caccia di frodo, bracconiere nei guai 

Blitz della Forestale nelle campagne di Quartu col sequestro di fucili, cartucce, torce e una ventina di chili di carne di cinghiale tenuta in un congelatore. Un uomo è stato sorpreso mentre, armato di fucile carico, andava verso una postazione di caccia di frodo predisposta con un’esca a base di mandorle, nota in sardo come “pappadroxia” (mangiatoia), tecnica utilizzata nelle aree collinari del Cagliaritano per attirare il cinghiale.

L’uomo è stato denunciato per caccia in periodo di chiusura e porto abusivo di armi (il documento risultava scaduto). La successiva perquisizione in una casa riconducibile alla famiglia dell’indagato, situata nelle vicinanze dell’area di caccia di frodo, ha permesso di rinvenire sei fucili, una pistola scacciacani non conforme alla normativa, munizioni, molte delle quali caricate a pallettoni, due torce da innesto per la caccia notturna.Nel congelatore dell’abitazione è stata recuperata inoltre una ventina di chili di carne di cinghiale. Le armi e la carne sono stati sequestrati. La Forestale della stazione di Sinnai che ha condotto l’intera operazione, ha girato un rapporto informativo alla Procura della Repubblica di Cagliari.

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