Sonego a casa In campo Hurkacz e Matteo Berrettini 

La prima sorpresa del torneo di Cagliari è firmata da Mattia Bellucci, che elimina la testa di serie numero 5 Lorenzo Sonego, vincitore qui in singolare e doppio nell'Atp250 del 2021. Il mancino bustocco si è imposto 6-4, 1-6, 7-5 in 2h40', chiudendo al quarto match point sul doppio fallo del suo avversario, forse distratto dalla pausa per le campane della vicina chiesa. Match maratona quello che ha visto protagonista la wild card Federico Cinà, che ha strappato il primo set 10-8 al tiebreak, prima di subire la reazione dell'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 7 del seeding, che ha chiuso 6-4, 6-3 in 2h41' di gioco. Complessivamente buona la prova del palermitano, che promette di togliere buone soddisfazioni ai tifosi italiani.

E a proposito di italiani, la giornata ha proposto altri due derby. Bella lotta sul Centrale, con Matteo Arnaldi che si è dovuto impegnare 2h25' per avere la meglio 6-7(3), 6-4, 6-2 sul qualificato Federico Arnaboldi. L'algherese Lorenzo Carboni, ripescato come lucky loser al posto del qualificato giapponese Rei Sakamoto (forfait per problemi alla spalla destra), ha ceduto 6-3, 6-1 alla wild card Gianluca Cadenasso. Sconfitto il qualificato Luca Potenza, stoppato 6-3, 7-6(6) dallo statunitense Aleksandar Kovacevic, mentre Andrea Pellegrino ha superato, in rimonta (2-6, 6-4, 6-4) il qualificato ellenico Stefanos Sakellaridis in un match durato più di due ore.

Oggi così

In campo le principali teste di serie. Alle 12, sfida sul Centrale tra il francese Adrian Mannarino, numero 2 del seeding, e l'olandese Jesper De Jong. Grande attesa per il match successivo, con Matteo Berrettini che tenta di fare lo sgambetto all'argentino Mariano Navone, numero 1 del seeding e vincitore del torneo due anni fa, quando battè in finale Lorenzo Musetti. In campo anche Hubert Hurkacz. Tanto tricolore sul campo 14: dopo l'apertura delle 11 tra il cileno Cristian Garin e il portoghese Nuno Borges (numero 3), l'attenzione sarà catalizzata dalla sfida tra Arnaldi e Cerundolo, per poi passare al derby Bellucci-Cadenasso. Chiusura con Pellegrino che affronta l'argentino Roman Burruchaga (tesserato per il circolo ospitante, numero 4 del torneo): i due sono anche compagni di doppio.



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