Solo un punto per il Masainas, ma il primato è salvo 

Atl. Masainas 2

Virtus Furtei 2

Atletico Masainas : Bove, Curreli (70’ Bustamante), P. Uccheddu, Carsetti, Porcu, Biccheddu, Giovagnoli, F. Mura (65’ Lindiri), Achenza, M. Mura (60’ Suella), K. Congiu. Allenatore Tinti.

Virtus Furtei : Brundu, Sani, Muscas, Congia, Moccia, Castagna, Aru, Nonnis, Fenu, Iervolino, Di Antonio. Allenatore Cau.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : 26’ Castagna, 34’ M. Mura, 39’ Carsetti, 58’ Aru.

Dopo la prima sconfitta in campionato di domenica scorsa, il Masainas rischia di perdere la testa della classifica (la mantiene solo grazie alla sconfitta dell’Antiochense) incappando nel 2-2 impostogli dalla volenterosa Virtus Furtei. Ma non è stato il solito Atletico lucido e spietato di inizio stagione. Ospiti in vantaggio al 26’ con Castagna, poi gol fantasma di M. Mura: palla oltre la linea non vista dall’arbitro. Però M. Mura poco dopo in semirovesciata fa 1-1. Il sorpasso si deve a Lautaro Carsetti. Poi la svolta: M. Mura si divora il 3-1 al 44’ quasi a porta vuota. L’Atletico la pagherà carissima: al 58’ arriva il pari del Furtei. E la gara improvvisamente si apre: Konatè rischia di portare avanti gli ospiti, ma pure l’Atletico con la traversa di Achenza si ritrova a un pelo dal 3-2. Nel finale c’è il sospetto per un tocco di mano in area Furtei. (a. s.)

