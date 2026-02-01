Slalom tra le buche: pericoli e disagi 

Buche tanto grandi che sembra di stare sulla luna, motociclisti e automobilisti costretti a uno slalom continuo per salvare sospensioni e pneumatici. Una situazione di certo non nuova per i conducenti cagliaritani ma che, complice il maltempo delle ultime settimane, ha registrato un deciso peggioramento.

Dall’Asse mediano a viale Merello, da Is Mirrionis a Pirri, senza risparmiare neppure la centralissima via Roma: le strade della città sono disseminate di “crateri” e la mappa dei pericoli, per chi si mette alla guida, è in continuo aggiornamento. Tutta colpa delle piogge insistenti, che hanno aggravato le già precarie condizioni della carreggiata, facendo saltare rattoppi e asfalto e rendendo numerosi tratti particolarmente insidiosi, soprattutto nelle ore più buie.

Goccia dopo goccia

I danni, fortunatamente non paragonabili a quelli provocati alla spiaggia del Poetto dalle mareggiate arrivate con il ciclone Harry, si accumulano però goccia dopo goccia.

Un deterioramento costante del manto stradale, tanto da convincere il sindaco Massimo Zedda a blindare la città persino con un’allerta arancione lo scorso sabato, con l’invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari, specie per i pendolari.

Timori tutt’altro che infondati se si considera che proprio nel pomeriggio di sabato, sull’Asse mediano in direzione Poetto, all’altezza di Genneruxi, si è reso necessario l’intervento della Polizia locale per mettere in sicurezza la carreggiata. Almeno sette automobili hanno infatti riportato danni a causa delle buche presenti sull’asfalto.

La mappa

Rattoppi che si sgretolano, detriti sulla carreggiata e asfalto che collassa sotto il peso incessante del traffico.

«Abbiamo già inviato diverse segnalazioni – racconta un residente di via Cornalias –. Dal Comune ci hanno assicurato che saranno portati a termine alcuni interventi nei prossimi giorni, si aspetta solo che la pioggia si plachi». Una situazione resa ancora più complicata dal traffico intenso della zona. «È fondamentale intervenire – aggiunge –. Ruote e sospensioni si riparano, ma bisogna pensare anche a chi si muove in moto o ai tanti anziani che attraversano queste strade a piedi. Prima o poi qualcuno si farà male».

Proseguendo da Is Mirrionis verso viale Merello è difficile non notare gli avvallamenti sull’asfalto, per fortuna recentemente coperti, che sembrano cedere al passaggio degli autobus e degli altri mezzi che ogni giorno passano per piazza d’Armi.

Ancora critico anche lo snodo tra Pirri e lo svincolo verso l’ospedale Brotzu, dove ieri pomeriggio alcuni operai sono intervenuti ancora una volta sulle enormi buche che “decorano” l’asfalto e strappano qualche commento da censura ai conducenti, mentre saltellano dentro e fuori dai fossi.

Il Comune

«Siamo in dirittura d’arrivo sull’affidamento della gara per la manutenzione stradale – fa sapere Yuri Marcialis, assessore alla mobilità –. Nel frattempo la proroga del servizio in essere sta consentendo interventi puntuali sulle situazioni più critiche».

Sul piano di emergenza l’assessore chiarisce: «Il periodo di piogge intense e torrenziali non consente una programmazione ordinaria delle bitumazioni, anche se alcuni interventi sono già stati effettuati. Nei prossimi giorni e settimane interverremo sia per tamponare le criticità aggravate dalle piogge, sia per programmare interventi più sistematici e strutturali sul manto stradale in diverse zone della città».

Nel frattempo, le segnalazioni dei cittadini continuano ad aumentare e l’invito resta quello alla massima prudenza alla guida, in attesa che le condizioni meteo permettano manutenzioni più durature.

