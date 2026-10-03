Sinner salterà anche Shanghai «Non ce la faccio» 

«Basta, non ce la faccio». Jannik Sinner non parteciperà all'Atp1000 di Shanghai.

Il lamento

Ad annunciarlo, via social, è stato lo stesso numero 1 del mondo: «Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana». Sinner (che intanto ha superato al quinto tentativo l'esame per la patente della moto) per problemi al ginocchio destro non gioca un match dal 12 luglio, quando battè in quattro set Alexander Zverev nella finale di Wimbledon. E da allora, il tedesco ha rosicchiato il distacco dalla vetta che, all'inizio dell'Atp500 di Pechino, era di 1370 punti. Zverev, numero 1 del tabellone cinese, ha regolato 6-0, 6-3 in meno di un'ora la wild card Juncheng Shang e nei quarti è in programma il big match contro Nole Djokovic.

Rientro a Riad

Venerdì, è stata annunciata la partecipazione di Jannik Sinner al Six Kings Slam, ricca esibizione in programma a Riad da mercoledì 21 a sabato 24 ottobre. L'azzurro esordirebbe contro Alex De Minaur, con possibilità di semifinale contro Djokovic.

Tokyo non è più azzurra

La pattuglia italiana saluta l'Atp500 di Tokyo negli ottavi di finale. Dopo Luciano Darderi, che ha perso 6-3, 7-6(5) contro Kyrian Jacquet (vincitore dell'Olbia Challenger nel 2023), Matteo Arnaldi è stato sconfitto 7-6(6), 6-1 da Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone. Rimpianti per il sanremese, che si era issato fino al 6-2 nel tiebreak, ma poi non ha concretizzato quattro set point, subendo sei punti consecutivi dall'iberico. Saluta il Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships anche Matteo Berrettini, che cede 7-6(6), 6-1 contro il qualificato Adolfo Daniel Vallejo. Il romano ha sprecato quattro set point nel primo set: uno sul 5-4 e tre consecuitivi nel tiebreak (dal 6-3 al 6-8).



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