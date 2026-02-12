Sinfonia per due al Teatro Lirico 

Stasera alle 20 (turno A) e domani alle 19 (turno B) è in programma il quarto appuntamento della Stagione concertistica 2026 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede, a distanza di 7 anni dall’ultima esecuzione (gennaio 2019), l’ascolto della monumentale Seconda Sinfonia in do minore per soli, coro e orchestra “Resurrezione” di Gustav Mahler, capolavoro sinfonico-corale composto dal 1888 al 1894. Nel ruolo di soliste si esibiscono Nicole Wacker (soprano) e Teresa Iervolino, mezzosoprano, (nella foto) , mentre sul podio ritorna, per la terza volta (dopo i concerti diretti nel novembre 2004 e febbraio 2021), Pietari Inkinen (Kouvola/Finlandia, 1980), direttore e violinista, senza dubbio uno dei più affermati, a livello mondiale, degli ultimi anni, al suo debutto assoluto nella Seconda di Mahler. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

