Silverstone, duello McLaren Hamilton cerca una zampata 

Silverstone. Per la prima gara in rosso nel luna park delle sue imprese, Lewis Hamilton proverà a tornare alla vittoria, questo fine settimana a Silverstone. Coinciderebbe con la prima della Ferrari in un GP nel 2025, partito pieno di aspettative e affondato sotto il peso della supremazia McLaren. Anche in Inghilterra i pronostici prevedono un duello interno tra Oscar Piastri e Lando Norris. L'unico sorriso di Maranello resta, per ora, il successo nella Sprint di Shanghai, proprio con Hamilton. Quasi un anno dopo aver dominato il GP “di casa”, interrompendo un digiuno di quasi 1.000 giorni con la Mercedes, "King Lewis" punta a migliorare i propri record sul leggendario circuito britannico, dove ha ottenuto nove successi e sette pole. Dopo il terzo posto in Austria, anche il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, spera in un bis. Oggi prove libere alle 13.30 e 17, domani terza sessione alle 12.30 e qualifche alle 16, domenica il Gp di Gran Bretagna alle 16.

