Picco dell’afa sull’Italia, temporali nel weekend  

L’Italia è stretta nella morsa del caldo, con temperature altissime ovunque e l'afa che non lascia respiro. Un caldo che scioglie l’asfalto, rende difficile la vita di alcune categorie di lavoratori, provoca blackout e fa vittime. Una giovane è morta dopo un malore in una palestra di Torino dove non c’era l’aria condizionata.

Il caldo ha causato un guasto elettrico costringendo la Reggia di Caserta, patrimonio dell’Unesco, a chiudere anticipatamente. Sulle terrazze del Duomo di Milano, dove mercoledì una turista si è sentita male, sarà allestito per tutta l'estate un presidio medico e ci saranno punti per la distribuzione dell’acqua.

Molto pesante anche la situazione all'estero. In Spagna si registrano oltre cento morti da sabato scorso causati dal caldo estremo. La situazione peggiore in Grecia. L'isola di Creta è devastata dagli incendi: la parte sud est è divorata dai roghi, complice il vento, e questo ha costretto all'evacuazione di migliaia di residenti e turisti, alcuni anche italiani.

Critica la situazione anche di alcune categorie di lavoratori: dalle fabbriche ai rider si cerca di varare norme per la loro tutela. Glovo, che aveva proposto dei bonus caldo ai ciclofattorini, fa marcia indietro e sospende gli incentivi che i sindacati avevano definito «un pericolo per la salute». Sono bollenti anche le fabbriche e i capannoni. Alla Relevi di Rodigo (Mantova) è stato indetto uno sciopero proprio per le temperature proibitive. La Cisl del Friuli Venezia Giulia denuncia che «nelle aziende metalmeccaniche le condizioni di lavoro sono al limite della sostenibilità, con temperature che mediamente, nelle ore più calde, si aggirano tra i 35 e i 40 gradi centigradi».

Al limite la situazione anche per chi lavora nei campi come gli stagionali e nelle baraccopoli dove vivono in Puglia o nelle carceri. Il caldo ha sciolto anche l'asfalto creando disagi alla viabilità sull'autostrada A4 Venezia-Milano, dove gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est sono rimasti a lungo chiusi.

Nelle prossime ore si raggiungerà il picco: le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare i 40-41 gradi su alcune zone. Oggi le città in allerta saranno 20 ma già domani i bollini rossi scenderanno a 15. Dal weekend infatti - annunciano i meteorologi - sono attesi violenti temporali.

