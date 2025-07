Schianto fatale, Sardegna bloccata 

Una tragedia sulla 131 e la Sardegna divisa in due per oltre dieci ore, con la statale chiusa al traffico in entrambe le direzioni e centinaia di automobilisti intrappolati sull’asfalto. È quanto accaduto ieri a causa dell'incidente stradale verificatosi sulla Carlo Felice, vicino a Macomer, presso il bivio per Mulargia, dove è morto Filippo Ionta, 48 anni di Roma, conducente di un tir.

L’impatto

L’autoarticolato, che trasportava frutta ed era arrivato dalla Penisola nella mattinata, per cause ancora da accertare si è ribaltato proprio vicino allo svincolo per Macomer. Il pesante mezzo si è schiantato su uno dei new jersey dove di recente è stato aperto il cantiere per la realizzazione dello svincolo. Il tir si è ribaltato più volte, distruggendo la barriera centrale, che separa le corsie, perdendo tutto il carico di frutta e spezzandosi in più punti. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi. Filippo Ionta è stato sbalzato fuori dalla cabina. L’uomo, che ha avuto un arresto cardiaco, è stato subito soccorso dal personale del 118 e dell’elisoccorso Areus. Sul posto anche un’ambulanza con il personale infermieristico partito da Macomer. Ionta non ce l’ha fatta, è morto durante il trasporto verso l’ospedale di Sassari. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso sono arrivate le pattuglie di Polstrada di Nuoro e del distaccamento di Macomer, quindi i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ore per far fronte alla grave emergenza. In particolare hanno dovuto procedere d’urgenza per eliminare il gasolio fuoriuscito dal serbatoio del tir, che ha invaso entrambe le corsie. Anche le squadre dell’Anas ha lavorato intensamente per la messa in sicurezza. Per rimuovere l’autoarticolato è stato necessario l’autogru, inviata sul posto dal comando dei vigili del fuoco di Oristano.

Traffico e caos

In entrambe le direzioni si sono formate file di mezzi lunghe diversi chilometri. Si è deciso di deviare il traffico in direzione Cagliari in strade secondarie, dal bivio di Semestene e seguendo la provinciale che collega Pozzomaggiore con la 129 bis (la Macomer-Bosa). E proprio vicino a Macomer c’è stato un ulteriore incidente, con un grosso mezzo che si è incastrato sotto un ponte ferroviario con ulteriori disagi per la circolazione. Le auto provenienti da Cagliari sono state deviato a Tossilo, per proseguire nella provinciale per Pozzomaggiore, fino al bivio di Bonorva. La polizia stradale di Nuoro ipotizza che all’origine di quel disastro possa esserci stato un malore, un colpo di sonno, oppure un guasto meccanico.

I disagi

La 131 è rimasta chiusa al traffico fino a tarda serata. L’interruzione riguarda entrambe le carreggiate anche a causa di un enorme sversamento di carburante. In serata, dopo le 20, è stata riaperta una sola corsia di marcia, mentre rimangono chiuse le corse di sorpasso. In direzione nord il traffico viene deviato all’altezza di Birori, per la statale 129. Nella tratta verso sud, invece, al bivio di Cossoine, per la provinciale 292, o al bivio di Bonorva.

RIPRODUZIONE RISERVATA