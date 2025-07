«Gli angeli del Covid illusi da Todde e Manca» 

«La Giunta Todde e l'assessora al Lavoro Desirè Manca hanno illuso e preso in giro “gli angeli del Covid” parlando di una stabilizzazione che ancora non è arrivata». La denuncia arriva dal vice capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Fausto Piga, che ha presentato un'interrogazione sulla necessità di portare a scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di operatori socio sanitari, e sulle criticità di attuazione dei cantieri occupazionali Oss. Il gruppo di Fdi aveva già criticato i cantieri quando furono presentati. «La possibilità di stabilizzare i circa 150 Oss in possesso dei requisiti e regolarmente inseriti nelle relative graduatorie, scade definitivamente il 31 dicembre 2025, cosa aspetta la Giunta?», si chiede Piga.

Replica a stretto giro della pentastellata Desirè Manca che difende «la bontà dei cantieri sanitari che, in un momento di estrema difficoltà, stanno dando respiro alle strutture sanitarie e fornendo un servizio qualificato ai cittadini che purtroppo si trovano ad avere necessità di cure ed assistenza. Chi illude e prende in giro i sardi e la Sardegna, non solo i 2000 idonei in graduatoria, non è certo la maggioranza, ma una minoranza che cerca di sfruttare le insicurezze dei cittadini, insicurezze che loro stessi hanno generato negli ultimi 5 anni e che noi faticosamente stiamo sanando».

