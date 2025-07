Bomba d’acqua, in mezz’ora 50 millimetri 

Una bomba d’acqua. «In mezz’ora sono caduti cinquanta millimetri di pioggia», è il bilancio del sindaco di Villacidro Federico Sollai, «una pioggia improvvisa e inaspettata che si è riversata soltanto sul centro abitato. Strade allagate, tombini esplosi, qualche ramo degli alberi è caduto a terra: «Abbiamo inviato in perlustrazione i vigili urbani, i barracelli e i volontari della protezione civile - prosegue Federico Sollai - per controllare i punti solitamente più critici del nostro territorio, che sono la zona di Fluminera e alcune casa a ridosso dei corsi d'acqua che in questi casi si possono ingrossare pericolosamente. Invece no, tutto nella norma, praticamente la pioggia- tanta acqua – è caduta soltanto sul centro abitato. Abbiamo soltanto dovuto mettere in sicurezza alcuni alberi del centro».

Nel giro di pochi minuti l’emergenza dei tombini saltati e delle strade allagate è stata risolta senza provocare problemi ai residenti. E il caldo ha ripreso a opprimere i villacidresi, che avevano salutato quella mezz’ora di nubifragio nella speranza che attenuasse l’afa per un po’ di tempo.

Violenti acquazzoni ieri pomeriggio anche nel centro abitato di Siliqua : strade e alcuni seminterrati allagati. Temporali accompagnati da intensa attività elettrica sono stati registrati anche in Gallura, nella zona del Monte Limbara a Tempio Pausania e nell’abitato di Luogosanto . (red. pro.)

